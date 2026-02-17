ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が16日（日本時間17日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールでメディア取材に対応。故障者らの現状について語った。

米メディアによると、先発陣の一角として期待される左腕・スネルが昨秋のポストシーズンでの疲労の影響で調整ペースを落としていることから、開幕に間に合わない可能性が浮上している。

指揮官はスネルの現状について「キャッチボールをしている」としながらも「マウンドに上がり、ブルペンや打者相手に投げる段階になれば、もう少し分かる。今はそこまで行っていないので、現時点では分からない」と調整段階がどの程度かは不明とした。

その上で、マウンドでの投球練習に関しては「見通しはあるし、特に心配はしていない」とし「ただ、次の段階に進む準備ができた時がその時だ。開幕初日から明確な期限を設定しているわけではない。層も厚いし、どの選手も無理に急がせることはしない」と焦らせず、自分のペースでの調整を最優先する方針。開幕に間に合うかどうかは「様子を見るしかない」とした。

一方、昨秋に右足首を手術したエドマンについては「数日前に両打席でスイングを始めた。スキップや軽いジョグなどもしている。野球の体に戻している段階だ」と説明。その上で「トミーは開幕には間に合わない」と開幕は負傷者リストで迎えると明言。開幕二塁はロハスやキム・ヘソンらが務める見通しが高まった。