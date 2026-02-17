剛腕らしい強烈な一撃だった。「大和証券Mリーグ2025-26」2月16日の第1試合、東3局において、BEAST X・鈴木大介（連盟）が目の覚めるような剛腕を披露し、視聴者を熱狂させた。

【映像】これぞ剛腕！たった1枚の高目を一発、倍満ツモ

この局、鈴木大介は2万2100点持ちの3着目でスタート。配牌でドラの2筒が対子、さらにマンズで両面ターツが2つと、スピードと打点を兼ね備えたチャンス手を手にしていた。しかし、先手を取ったのは親番の赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）だった。浅見はダブ東を仕掛けてカン3筒のテンパイを入れ、連荘に向けて圧をかける。

これに対し、じっくりと手を進めた鈴木大介は13巡目に追いついてテンパイ。待ちは三・六万の両面だ。平和・赤・ドラ2が確定しており、三万でアガれば高目の一盃口がつくという勝負手でリーチに踏み切った。山には高目の三万が残り1枚。直後には渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）からも追っかけリーチが飛んでくるという、息詰まる3軒リーチへと発展した。

熾烈なめくり合いに決着をつけたのは、鈴木大介の圧倒的な力だった。リーチ直後のツモ番、気合を込めて引き寄せた牌は三万。強烈な打牌音とともに一発でツモってみせた。リーチ・一発・ツモ・平和・一盃口・赤・ドラ2の倍満、1万6000点（＋300点、供託2000点）という特大の加点で、一躍トップ目へと躍り出た。

この圧巻のツモアガリに、実況の日吉辰哉（連盟）は「ぶっとい腕がうなってる！」と絶叫。ファンからも「すごい！すごすぎる！」「バチコン！」「重機キター」「ブルドーザーきたーー」と、その破壊力を形容する声が殺到した。さらに「えぐすぎる」「超気持ちいいな」「久々に大介らしいアガリ」と、久々に披露された豪快なパフォーマンスを称賛するコメントで画面が埋め尽くされた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

