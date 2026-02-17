『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第1話「赤いギャバン」に反響 “超ギャバい”幕開けに
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第1話「赤いギャバン」が15日に放送された。
【写真】赤いギャバンとシルバーに輝くギャバン
第1話は、冒頭から宇宙を舞台にした艦隊決戦でスタート。軽快な挿入歌「What’s a Hero」に合わせて繰り広げられる弩城怜慈（長田光平）の刑事アクションからギャバン・インフィニティへの流れるような蒸着など、見どころ満載の展開が繰り広げられた。さらに、番組の最後には哀哭院刹那（赤羽流河）が別次元のギャバン・ブシドーへ蒸着。早くも第2話が待ちきれない展開にSNSで大きな反響が起きて“超ギャバい”幕開けとなった。
そして話題となったのは、ギャバンの代名詞ともいえるメタリックなボディ。これには「ギラッギラのメタリックスーツがカッコいい！」とファンも興奮。さらに『宇宙刑事ギャバン』（1982）のレーザーブレードをほうふつとさせるギャバリオンブレードがきらめくシーンや、一瞬で完了する蒸着を振り返る「では、蒸着プロセスをもう一度見てみよう」のシーンにも多くの反応が集まった。そのほか、怒りのエモルギーで蒸着する怜慈が見せた“怒り”に心を動かされた人も多く、「怜慈が人のために怒る姿がヒロイック！」といった反響もあった。
また、東映特撮ファンクラブ（TTFC）で会員見放題配信中の第1話「赤いギャバン」のオーディオコメンタリーには、長田光平（弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ役）、福沢博文（監督）、久慈麗人（チーフプロデューサー）が出演。PROJECT R.E.D.第1弾に挑む主演＆制作陣がここだけでしか聞けない作品のウラ話を語っている。福沢監督と久慈プロデューサーがこだわったという音楽、そこに込めた想いや注目ポイントを聞けば『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』をさらに楽しめる。そして、秘密裏に進められた新シリーズならではのトラップが？長田のオーディション秘話は必聴だ。
さらに『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』出演キャストへのクランクイン直前インタビューも15日から会員見放題配信中。キャストの撮影が始まる前の意気込みやコメントをお届け。現在配信中のギャバン・インフィニティ／弩城怜慈役の「長田光平編」、伊達大佐役の「松永有紘編」、アギ役の「有坂心花編」の3本に加えて、今後も新たなキャストのインタビュー動画を順次配信予定となっている。
TTFCアプリ内に実装されているキャラクターフレーム付きカメラ機能「東映特撮ファンカメラ」には、放送開始に合わせて「ギャバン・インフィニティ」、「ギャバン・ブシドー」、「ギャバン・ルミナス」が登場。フレーム内のキャラクターは拡大＆縮小、配置の変更が自由にできる。
【写真】赤いギャバンとシルバーに輝くギャバン
第1話は、冒頭から宇宙を舞台にした艦隊決戦でスタート。軽快な挿入歌「What’s a Hero」に合わせて繰り広げられる弩城怜慈（長田光平）の刑事アクションからギャバン・インフィニティへの流れるような蒸着など、見どころ満載の展開が繰り広げられた。さらに、番組の最後には哀哭院刹那（赤羽流河）が別次元のギャバン・ブシドーへ蒸着。早くも第2話が待ちきれない展開にSNSで大きな反響が起きて“超ギャバい”幕開けとなった。
また、東映特撮ファンクラブ（TTFC）で会員見放題配信中の第1話「赤いギャバン」のオーディオコメンタリーには、長田光平（弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ役）、福沢博文（監督）、久慈麗人（チーフプロデューサー）が出演。PROJECT R.E.D.第1弾に挑む主演＆制作陣がここだけでしか聞けない作品のウラ話を語っている。福沢監督と久慈プロデューサーがこだわったという音楽、そこに込めた想いや注目ポイントを聞けば『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』をさらに楽しめる。そして、秘密裏に進められた新シリーズならではのトラップが？長田のオーディション秘話は必聴だ。
さらに『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』出演キャストへのクランクイン直前インタビューも15日から会員見放題配信中。キャストの撮影が始まる前の意気込みやコメントをお届け。現在配信中のギャバン・インフィニティ／弩城怜慈役の「長田光平編」、伊達大佐役の「松永有紘編」、アギ役の「有坂心花編」の3本に加えて、今後も新たなキャストのインタビュー動画を順次配信予定となっている。
TTFCアプリ内に実装されているキャラクターフレーム付きカメラ機能「東映特撮ファンカメラ」には、放送開始に合わせて「ギャバン・インフィニティ」、「ギャバン・ブシドー」、「ギャバン・ルミナス」が登場。フレーム内のキャラクターは拡大＆縮小、配置の変更が自由にできる。