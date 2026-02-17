世界で活躍の場を広げる「LSA」

日本では実用機として運航が認められていないLSA(軽量スポーツ航空機)ですが、海外ではどんどん活躍の範囲を広げ続けています。

チェコのLSAメーカーBRMアエロ社は同社のベストセラーLSA「ブリステルNG」を韓国空軍に納入したと発表しました。このモデルは欧州と米国のLSA規格に準拠した2人乗りの単発機で、2011年の登場以来600機以上が生産されています。欧州では多くの飛行学校で練習機として採用されているほか、自家用機としても使用されています。現在では年間110機が生産されており、多くの機種が参入しているLSA市場においても人気のある機種といえます。

韓国空軍が練習機として採用したのはブリステルのなかでも最もエンジン出力が高いロータックス915エンジンを搭載したモデルで、コックピットはガーミン製で、デジタルディスプレイ計器が並ぶ「グラスコックピット」仕様になっています。練習生に最初からグラスコックピットに慣れてもらうことは訓練の効率化の上で重要であることが証明されています。

採用されたロータックス915エンジンは141馬力のピストンエンジンです。さらに高価な航空ガソリンの代わりに自動車燃料が使えるため高い経済性を誇ります。

ちなみに、民間の飛行学校などで広く使われているブリステルNGは100馬力のロータックス912エンジンを搭載。こちらは韓国の飛行学校でも練習機として使用されていて、そのうちの1機が昨年9月に北九州空港を訪れたことがあります。

お隣の国の空軍ではこうしたアップデートが見られましたが、我が国の自衛隊などにおける訓練では、どのような機体が使われているのでしょうか。

日本の自衛隊にも導入のメリットは？

自衛隊では初等練習機にもタービンエンジンを搭載した高出力で高性能な練習機を使用しています。しかし、こうした機体は高価です。初めて航空機を操縦する初心者が、こうしたオーバースペックともいえる機体を用いることについて疑問視する考え方は以前からあります。米空軍では1960年代に初等練習機に大量生産されているセスナ社の4人乗りセスナ172型軽飛行機をT-41練習機として大量に採用して以来、今日においても使用しています。現在ではシーラス社製SR20軽飛行機もT-53練習機として採用しています。

さて、今回韓国空軍が採用した「ブリステル」は経済的で安全な飛行訓練が行えることが特徴です。自衛隊が使用しているタービンエンジン装備機に比べ取得価格も1時間当たりの飛行コストも格段に少なくなっています。これは、限られた予算の中で一人でも多くのパイロットを養成するためには重要な要素です。

費用対効果の面でLSAを使用して飛行訓練を行うことはすでに世界的なトレンドとなっていますが、残念ながら、日本では前述のとおり、実運航が認められていないという制約により、民間の飛行学校がLSAで飛行訓練を行うことができません。しかし、自衛隊であれば可能なはずです。防衛予算の効率化の面で韓国空軍の決定は大いに参考になるのではと筆者は考えています。