◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ジョージアが冬季五輪初のメダルを獲得した。ショートプログラム（ＳＰ）２位のアナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ組はフリーも安定した演技をみせ１４６・２９点、合計２２１・７５点で銀メダルに輝いた。２０歳のメテルキナは「初めての五輪で２位というのはいい結果。今日やれることは全てやった」と誇った。

団体戦のＳＰとフリーの間に負傷するアクシデントを乗り越えた。励みになったのはフィギュアでカザフスタン史上初の金メダルを獲得した２１歳、シャイドロフの存在だった。２３歳のベルラワは「不可能は可能になる。そう気付いた。あの瞬間を忘れたくない」と歴史が刻まれた瞬間を胸に刻みこみ、自分たちのモチベーションに変えた。

２４、２５年にジュニア世界選手権を連覇した有望ペアはシニアデビューした今季、グランプリ・シリーズ中国杯で優勝し、欧州選手権も制した。「これは始まりに過ぎない。私たちはエナジーに満ちているし、若い」。メテルキナは今後、どんどん新たな歴史を刻んでいくことを確信していた。