モデルの林ゆめ（30）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。

「週刊プレイボーイに撮り下ろしが掲載されています」と報告。白のビキニ水着にサウナハットをかぶったショットや、バストがあふれでそうなデザインの白のタンクトップを合わせたデニムコーデを披露した。さらに「サウナや森でも撮影しました デジタル写真集ではここでしか見られない限定カットもたくさんあるので是非みてくださいハート」と呼びかけた。

ストーリーズでは、デジタル写真集「目醒メ」の紺色ランジェリー姿も投稿した。

ファンやフォロワーからも「カッコ可愛い」「美しい」「めちゃくちゃ可愛くてセクシー」「とてもエレガント」「えちえち」「たまらない」などのコメントが寄せられている。

林は北海道富良野市出身。16年に上京。IT企業のOL時代にスカウトされ、17年10月にグラビアデビュー。18年にレースクイーンの活動開始。「日本レースクイーン大賞2018」で新人グランプリ受賞。「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー18−19」受賞。Netflix「テラスハウスTOKYO2019−2020」に「吉田夢」名義で出演。21年には写真集「ゆめみごごち」発売。同年に地元の「ふらの観光親善大使」就任。22年には「林ゆめの のんびりネコらいふ」で漫画原作者デビュー。19〜21年に「世界で最も美しい顔100人」に3年連続ノミネート。25年9月には「和牛焼肉 にくだらけ富良野」をオープン。今年1月、2nd写真集「ゆめのゆめ。」発売。デジタル写真集「目醒メ」も発売。バストはFカップ。ウエスト53センチで「新世代のくびれ女王」と称される。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（水曜午後10時、全8話）に出演中。趣味はボクシング。身長168センチ。