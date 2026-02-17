ドジャースでメジャー２年目を迎える佐々木朗希投手（２４）の仕上がりぶりを１６日（日本時間１７日）、ロバーツ監督が絶賛した。

朗希は前日１５日（同１６日）に今キャンプ３日目にして初めてライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板。打者のべ３人に対して１７球を投げて、最速９８・６マイル（約１５８・７キロ）をマークするなど、１安打１三振で、昨季までのスライダーを改良した新球も効果的に決まった。

腕を組んで三塁付近から見つめていたロバーツ監督は「朗希はとても良く見えた。ファストボール（直球）の走りもよく、（新たな）スライダーもいくつか投げた。スプリットも問題なく、初日にしてはコマンド（制球）が非常に良かった。昨春よりもずっと先に進んでいる状態だと思う。確実に健康だし、フォームも良く、昨日の投球は非常に勇気づけられる内容だった」と太鼓判を押した。

メジャー１年目だった昨季は、開幕ローテ入りを果たして東京ドームでの開幕２戦目で先発のマウンドに上がったが、１勝どまり。５月途中からは右肩痛で離脱し、約４か月間メジャーのマウンドから離れた。９月にリリーフでメジャー復帰すると、ポストシーズンでは臨時守護神を務めるなど存在感を示して意地を見せた。今季は先発に復帰する見込みだが、先発候補は多く、ローテを奪いに行く立場となっている。