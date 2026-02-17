「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（29）が16日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。水着姿を投稿した。

「2月バレンタインファンミーティングありがとうございます 皆さんとバレンタインを過ごせて幸せでした 生誕祭も一緒にお祝いしてくれたら嬉しいです」と記し、ツインテールの姿を公開。曲線美が際立つ白のハイレグひもビキニ水着ショットでポーズをとった。さらに髪形そのままで、モコモコのアウターを着たオフショットもアップした。

また、「3月28日(土) 2026年4月始まり卓上カレンダーオンラインサイン会 予約がスタートしました」と報告。レース生地が施された透け透け水着姿も披露した。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ可愛い〜」「超絶可愛い」「とびきり満点」「最強」「セクシー」「人間国宝以上の可愛さと美しさと神スタイル」などのコメントが寄せられている。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。同年11月には格闘技イベントK−1のスペシャルラウンドガールも務め、26年は「K−1公式ヴィーナス」として活動。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。