◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアフリー（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１６日＝大谷翔太】 世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝。フィギュア日本勢の金メダルは、２００６年トリノ五輪の荒川静香、２０１４年ソチ、１８年平昌五輪で２連覇の羽生結弦以来となった。ペアでは日本勢初の快挙。木原は「今日は、涙が止まらない」と、うれし涙を流し続けた。

木原にとっては涙、涙、涙、の１日となった。１５日のＳＰでリフトにミスが出てまさかの５位発進。下で三浦を支える木原は「昨日のミスを、どうしても切り替えられなくて」と涙に暮れたという。この日の朝まで、泣いても泣いても涙が止まらず「でも、泣いているのをばれたくなくて顔を洗っていたら、肌乾燥して。顔が痛いです」。三浦は「今朝から龍一くんが泣いていて。『私は、今日は龍一くんのために滑るよ』と声をかけたら、龍一君も『じゃあ、お互いのために滑ろう』と声をかけてくれて。自分でいうのも何ですが、最高のチーム」と胸を張った。

悲しい涙は、勝負の前にひいた。そしてフリーでは世界歴代最高得点を更新する、１５８・１３点をマーク。五輪史上最大６・９点差をひっくり返して頂点に立った。優勝を確信した木原はまた泣いた。泣き続け、表彰台で金メダルを見つめると、じわっと涙がにじんできた。「やっぱり、一番大きかったのは璃来ちゃんのサポート。まだ終わってい兄、積み重ねてきたものがあるから、とその声が一番心に響いた」と、結成７年になる最高のパートナーに感謝した。