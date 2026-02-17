現役看護師グラビアアイドル桃里れあ（25）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。「KNOCKOUTガールズ2026の新コスチューム公開」と題し、格闘技イベント「KNOCKOUT」をラウンドガールなどで盛り上げる衣装を投稿した。

「今年はUNLIMITEDルールのYELLOWチームを担当します」と報告。黄色と黒を基調としたウエスト58センチの細ウエストが際立つ新コスチューム姿で「UNLIMITEDルールらしく、コスチュームも危ないかんじが漂ってる……ハートもうすでにお気に入りです」とつづった。

15日に開催された「MAROOMS presents KNOCK OUT.61」（東京・後楽園ホール）では新コスチュームで大会に花を添えた。「新年1発目の試合、見どころたくさんで盛り上がりましたね！ 勝敗予想は11試合中8試合当たりました」と明かし、「今年も大好きな団体でラウンドガール継続できて光栄です 次回は3月14日後楽園ホールでの開催になります！」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「カッコ可愛い」「キュ〜ト」「ラウンドガールコスチューム美女」「キュン」などのコメントが寄せられている。

桃里は埼玉県出身。東京・秋葉原のメイドカフェ勤務をへて、芸能界入り。現在は、看護師としての勤務を続けながら、雑誌や写真集などのグラビアアイドルとして活動。「レースアンバサダーアワード2025」で実行委員会特別賞を受賞するなどレースアンバサダー（レースクイーン）や格闘技のラウンドガール、ラジオMCなどでも活躍。趣味はゴルフ、麻雀、アニメ＆漫画鑑賞。身長164センチ。バストはHカップ、ウエスト58センチ。血液型AB。