グラビアアイドルの睫鄂娠（22）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。

台湾で撮影した「週刊ヤングジャンプ」のカットは「ちょんまげヘアー！」と称した新ヘアスタイルを公開。頭のてっぺんで束ねた髪を手で上に上げてポーズ。ベッドの上で枕を抱え、胸元を大胆に露出した黒のビキニ水着姿を披露した。

さらに「食べてるカップラーメン日本にあったら絶対爆売れするくらい美味しかった」とラーメンも満喫した食事ショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「可愛いの極み」「圧倒的な可愛さ」「驚きの可愛さにびっくり」「でこ出し凄く可愛い」「鎖骨まで綺麗」「レベル高すぎて頭がパンクする」「寝起きで横にいたら最高すぎる」「スタイル抜群」「ボリューム満点」「チョコ食べてないのに鼻血出そう」「大ブレイクの予感」「神ってます」などのコメントが寄せられている。

睫遒脇別攜出身で、今年3月に芸能界＆グラビアデビュー。TikTokなどでも人気。バストはGカップ。趣味は筋トレ、音楽鑑賞、ショッピング。特技は柔軟、剣道、バレエ、つまようじをえくぼに挟むこと。好きな食べ物はイチゴ。身長153センチ。血液型B。