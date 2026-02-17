ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が16日（日本時間17日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールでメディア取材に対応。テオスカー・ヘルナンデス外野手（33）について言及した。

ドジャース加入1年目の24年は154試合で打率・272、33本塁打、99打点だったが、昨季は134試合で打率・247、25本塁打、89打点と成績を落とした。また、右翼の守備でも不安定さを露呈した。

チームは3連覇に向けて、今オフに強打の外野手、タッカーを4年総額2億4000万ドル（約381億6000万円）で獲得。タッカーが右翼を守り、T・ヘルナンデスは左翼の守備に就く見通しとなっている。

T・ヘルナンデスには自ら連絡をして、左翼を守る予定を伝えたといい、「彼は大きく親指を立てて“OK”と言ってくれた。このチームの選手たちの素晴らしさだ。勝つことが最優先なら、役割やポジションは関係ない。みんなそれを理解して受け入れている」とす献身性を評価する。

そして、肝心の守備力についても「守備は昨夏デンバーでのシリーズ以降、本当に向上した。それが自分にとっての基準だ。今年はレフトに回る予定で、本人も楽しみにしている。外野守備はしっかりできるし、得点を生み出す打者でもある。今年どんな働きをしてくれるかとても楽しみだ」と期待を寄せた。

だからこそ、3連覇へ「彼はチーム屈指の打点生産者だと思っている。前に走者が多くいる打線になるはずなので、今年は多くの打点を挙げるはずだ。そして、彼自身も何かを証明しようとしている。それは良いことだ」とT・ヘルナンデス自身が復活を期して励んでくれるだろうことを確信した。