藤田ニコル　photo：田中達晃（Pash） （C）oricon ME inc.

写真拡大

　俳優・稲葉友（33）の妻で第1子妊娠中のモデル・藤田ニコル（27）が16日、自身のインスタグラムを更新し、ふっくらお腹を公開した。

【写真】「お腹大きくなってきたね」ふっくらお腹のコーデを披露した藤田ニコル

　この日は「今日の私服」としてコーディネートを紹介。「天気が良くてぽかぽかだったので春服を着てみました」とつづり、柔らかな日差しの中での装いを公開した。

　さらに「新しいデニムも後何日かで入らなくなりそうだから今のうちに。産後にまた違う形で履くの楽しみ！」とコメント。これまでお腹を隠すコーディネートが多かったと明かしつつ、「それを活かすコーデも今しかできないなと」と、マタニティ期ならではのファッションを前向きに楽しんでいる様子を見せた。

　この投稿にファンからは「かわいい　お腹大きくなってきたね」「お腹ふっくらが見られてこっちまで幸せになるよ」「お腹大きくふっくらになりましたね。でも体調は、お気をつけてくださいね」「にこるんがすでにママの顔になってる」などのコメントが寄せられている。

　2人は23年8月に結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告した。