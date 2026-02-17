ストーリーがいいと思う「冬ドラマ（フジ）」ランキング！ 2位『夫に間違いありません』、1位は？
登場人物の心情描写や意外性のある展開など、ストーリーに惹かれる作品は記憶に残るもの。2026年冬クールのフジテレビ系ドラマでも、物語のよさが光る作品が粒ぞろいです。
All About ニュース編集部は1月30日〜2月1日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（フジテレビ）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ストーリーがいいと思う2026年冬ドラマ（フジテレビ系）」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、第1話のTVer再生数が200万回を突破し話題となった『夫に間違いありません』（カンテレ／フジテレビ系）です。松下奈緒さんが主演を務め、おかざきさとこさんがオリジナル脚本を手掛けたヒューマンサスペンス。
安田顕さん演じる夫・一樹が事故死したと勘違いしたことにより、家族の日常が壊れていく様子がリアルに描かれています。知れば知るほど窮地に追い込まれる姿を松下さんが好演。伏線も多く、予測不能の展開から目が離せません。
回答者からは「日常の中に潜む違和感や夫婦関係の機微が巧みに描かれており、共感しながら楽しめるストーリーでした」（40代女性／滋賀県）、「まさかと言う展開で見逃せないから」（50代女性／埼玉県）、「サスペンス系のドラマは展開が気になるので」（50代女性／その他）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、『ヤンドク！』（フジテレビ系）です。橋本環奈さんが月9初主演を飾り、実在する女性医師をモデルとしたオリジナルストーリー。
バイク事故をきっかけに猛勉強をして脳神経外科医となった田上湖音波（ことは）が、患者ファーストをモットーに縦割り組織の医療現場を改革していきます。橋本さんの圧倒的な主人公力も見もので、ヤンキー魂全開の振り切った演技に注目です。
回答コメントでは「実在する方をモデルに作られた作品のようなので、より面白く感じる」（50代女性／福島県）、「橋本環奈はあれぐらい激しめの演技のほうが良さが出ると思う」（30代男性／岐阜県）、「ヤンキーで医者というわかりやすい構図が良い」（50代回答しない／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
