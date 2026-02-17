もらったらうれしい「山梨県のお土産」ランキング！ 2位「玉洋かん」を抑えた1位は？【2026年調査】
家で過ごす時間が愛おしく感じられるこの時期は、その土地ならではの豊かな味わいを添えて、日常を少しだけ特別に演出してみたくなります。贈る相手の喜ぶ顔を思い浮かべながら選びたい、多くの人に長く愛され続けている品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「山梨県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「シャインマスカットは中々食べれる機会がないのでもらったら嬉しすぎます！」（20代女性／神奈川県）、「パッケージからしてユニークで可愛いです」（50代女性／青森県）、「見た目がきれいで品があります」（50代女性／和歌山県）といった声が集まりました。
回答者からは「山梨県のお土産といったら信玄餅。そのくらい印象的で、美味しく、もらえるととても嬉しいお土産です」（30代女性／福島県）、「パッケージがかわいいので、もらうとテンションが上がる」（40代女性／兵庫県）、「定番だけど、やっぱり美味しいので貰ったらうれしいから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
