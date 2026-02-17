伝統と革新が融合した比類なき個性

ドゥカティは新型モデル「Formula 73（フォーミュラー73）」を発表しました。このモデルは、ドゥカティの伝説を築き上げ、今日まで続く指針となった1973年式の「750 Super Sport Desmo（750スーパースポーツデスモ）」と、その時代の精神を現代に蘇らせた一台です。

Formula 73のイメージソースとなった「750 Super Sport Desmo」は、ドゥカティのロードバイクとして初めてデスモドロミック・バルブタイミング・システム（エンジンのバルブをスプリングの反発力ではなく、カムの動きで物理的に強制開閉する機構）を搭載した歴史的なモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがドゥカティの限定車「Formula 73」です！ 画像で見る

そのルーツは、ポール・スマートとブルーノ・スパッジアリが1972年のイモラ200マイルレースで勝利を収めたマシン「750 Imola Desmo」のレプリカモデルにあります。

市販車ベースのモーターサイクルによる初の欧州競技大会であったイモラでの勝利は、1980年代のスーパーバイク世界選手権へと発展するカテゴリーにおけるドゥカティの伝説の幕開けとなり、現在に至るまで400勝以上、16回のライダーズタイトル、21回のマニュファクチャラーズタイトルという世界記録を打ち立てる礎となりました。

Formula 73は、750 Super Sport Desmoのように現行モデルにインスピレーションを与え続ける「スタイル、洗練、パフォーマンス」という価値観を体現した車両で、日々の生活の細部にまでこだわりを持つバイク愛好家に向けて、時代を超越した魅力と強い個性で他者との違いを表現する一台として製作されています。

Formula 73のデザインは、750 Super Sport Desmoを現代的に再解釈したもので、無駄を削ぎ落としたエレガントな美学を持つ流麗でスレンダーなフォルムは、このバイクの軽快さを表現。ドゥカティの象徴的な空冷2気筒エンジンを搭載し、アーバン・カフェレーサーと、ドゥカティ史上最も重要なモーターサイクルと評されるモデルの時代を超えた魅力を融合させています。

シルバーとアクアグリーンのカラーリングは、ドゥカティ・スタイル・センターが社内アーカイブを綿密に調査して750 Super Sport Desmoを再現したもので、バーエンドミラー付きのセパレートハンドル、短く先細りになったフェアリングとテールを備えることで個性を際立たせています。

また、ブレーキやクラッチレバー、リザーバータンク、Rizoma製フューエルキャップなど、数多くのアルミニウム削り出しパーツを装備することで、その魅力をさらに高めています。

心臓部には、Euro5＋に適合した排気量803ccのデスモドゥエ・エンジンを搭載。デスモドロミック機構と2バルブを備えた空冷L型2気筒エンジンは、最高出力73ps／8250rpmを発揮し、テルミニョーニと共同開発した専用サイレンサーを装備することで刺激的なサウンドを奏でます。

スチール製トレリスフレームは外装色の一部となるアクアグリーンに塗装され、ピレリ製Diablo Rosso IVタイヤを装着した17インチスポークホイールと共に、扱いやすいライディングを実現します。さらに、トラクション・コントロール（DTC）やコーナリングABS、ドゥカティ・クイック・シフト（DQS）、2つのライディング・モードといった最新の電子制御システムを備え、あらゆる場面で安全かつ楽しい走りを提供します。

すべてのドゥカティ限定モデルと同様に、Formula 73のステアリングプレートにはモデル名とシリアルナンバーが刻まれ、証明書と当時の画像やスケッチを収めた特製ボックスが付属します。また、このバイクはイタリア人俳優ステファノ・アコルシが出演するショートフィルム『A Piece of Timeless』にも登場しています。

Formula 73は、873台のシリアルナンバー付き限定生産となり、2026年春にヨーロッパのディーラーに入荷予定で、その他の地域では夏の終わりまでに配車が完了する予定です。ファンに向けて、アライヘルメットとのコラボレーションによるヘルメットと、車体色を反映したスポーツジャケットも用意されます。