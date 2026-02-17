ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・築上町で未明に車両火災 目標は石堂のJA福岡京築西角田支店 … 福岡・築上町で未明に車両火災 目標は石堂のJA福岡京築西角田支店 約1時間半後鎮火（2月17日午前2時35分ごろ発生） 福岡・築上町で未明に車両火災 目標は石堂のJA福岡京築西角田支店 約1時間半後鎮火（2月17日午前2時35分ごろ発生） 2026年2月17日 9時23分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県京築広域圏消防本部によると、17日午前2時35分ごろ、 築上町石堂で車両火災が発生した。目標はJA福岡京築西角田支店。同3時52分ごろ鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 北九州市小倉北区で小学生男児が車に乗る男性から「お母さんに頼まれて迎えに来たよ」と声かけられる 黒住町付近の道路上 男性は黒色ワンボックスタイプの車両使用 北九州市小倉北区の公衆女子トイレ内に男が侵入 「間違えました」と言って逃走 木町3丁目11番の南小倉駅で不審者事案 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 仏壇, 埼玉, グループウェア, 介護タクシー, ネジ, 床暖房, 長野, フローリング, 海