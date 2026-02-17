日本テレビは１６日、後楽園ホールで「有田哲平の日テレプロレス噺２」を開催した。イベントでは、日程、会場は未定だが第３弾の開催を発表した。

このイベントは、日テレプロレスアーカイ部として往年の名勝負をイベントやＹｏｕＴｕｂｅで展開する日テレスポーツと大人気ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ！！】』が強力タッグを結成し日テレに眠るプロレスの膨大な名勝負の中から有田が全力で厳選した秘蔵映像を上映。リング上で有田は、ＹｏｕＴｕｂｅで共演するタッグパートナーの福田充徳と語り合った。

昨年９月３０日の第１弾では「天龍源一郎 ＶＳ ジャンボ鶴田」（１９８９年６月５日・日本武道館）。「天龍 ＶＳ ランディ・サベージ」（９０年４月１３日・東京ドーム）。「スタン・ハンセン、テリー・ゴディ組 ＶＳ ブルーザー・ブロディ、ジミー・スヌーカ組」（８７年１１月２２日）。「三沢光晴、小橋健太 ＶＳ 川田利明、田上明」（９５年６月９日・日本武道館）の４試合を上映した。

今回、有田が選んだ試合は、８７年６月９日、日本武道館で行われた「ジャイアント馬場 ＶＳ ラジャ・ライオン」の異種格闘技戦。８５年３月９日、両国国技館での「長州力、谷津嘉章 ＶＳ ブルーザー・ブロディ、キラー・ブルックス」。８２年１１月４日、後楽園ホールでの「大仁田厚 ＶＳ チャボ・ゲレロ」のＮＷＡ認定インターナショナルジュニアヘビー級王座決定第３戦。プロレスリング・ノア２００５年７月１８日、東京ドームでの「小橋建太 ＶＳ 佐々木健介」の４試合だった。

終了後に有田と福田はプロレスマスコミの取材に応じた。今回、この４試合を厳選した理由を有田は「本番でも言ったんですｇ、前回、第一回目の時は気負い過ぎて、すごく間違いのないものを…どうなるかわからない…盛り上がるかどうかな？なんていうのは全部省いて、絶対に間違えのないやつだけをセレクトしてしまったというのが、どっか引っかかっておりまして。今回は割と日テレさんにはわがままを言わせてもらいまして、自分の好み…どっちかというとみんなで語り合いたい、考察しあいたい試合を中心に選ばせてもらいました」と明かした。

イベントでは、ラストの「小橋 ＶＳ 健介」で健介の激闘に涙したことを有田は明かした。改めて健介への思いを聞かれ「佐々木健介というプロレスラーは、『小橋健太 ｖｓ 佐々木健介』という作品を残したことで僕は、もうよかった…本当に僕は応援してよかったと思える…ストーリー、大河ドラマを見て…」と明かし「何回見ても泣けるんで。現に今日、みなさんも涙している姿を見て同じ気持ちになれたかなと思いますけど」と感動を表した。

有田は、「長州組 ｖｓ ブロディ組」を上映する前に長州の必殺技「サソリ固め」を実践し、この試合の意味を解説した。サソリ固めの披露を有田は「あんなつたない動きを…」と切り出し「どうしてもブロディと長州の絡みを見せるにあたって、おさらいでやっておかないといけないと思いまして。小学生でも分かるように、長州力のサソリ固めがいかにすごいかって」と説いていた。

福田は、今回の４試合を見て「プロレスっていうのは、もちろん最後の健介さんと小橋さんの試合が熱くなる部分もあるけど、いろんなフリがあって、あれの素晴らしさがわかるみたいなところもあるので、トータルでプロレスってすごい奥行きが深いものだなというのは思います」と明かしていた。

第３弾に有田は「途中で少しだけタッグ列伝をやって、みんながあの時、熱狂した外国人タッグ、外国人レスラーを久々に見たらお客さん、盛り上がってましたね。だから、謎めいた試合とか語りがいのある試合もいいと思うんですが、ただただ見たいよね、という選手の試合も取り上げていかないといけないなとヒントになりました」と構想を披露した。

２大会連続でチケットが即完売の大人気イベント。今後は、後楽園ホールから東京ドームでの開催も期待してしまうが、有田は記者から「ドーム進出」を聞かれ「東京ドームで（観客の大多数を占めた）おっさん４万人」と笑わせ「夢ですね、それはそれで。でも、後楽園も思い入れがあるからね。もっと大きな会場っていう話もあっったんです。だけど、後楽園ホールっていうのがみんなに感動」と明かし「でも、いつかは今日のおっさんたちと一緒にみんなで東京ドームへ連れて行きたいですね。上谷沙弥が言っている、私が東京ドームに連れて行くっていうのと違う意味でね。おっさんも入院前に。恐らくみんな持病抱えていると思うんで、入院前に東京ドーム連れていきたいですね」と掲げていた。