◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝を果たした。フィギュア日本勢の金メダルは、２００６年トリノ五輪の荒川静香、２０１４年ソチ、１８年平昌五輪で２連覇の羽生結弦以来。ペアでの優勝は、日本史上初の快挙となった。

りくりゅうはフリーで世界歴代最高の１５８・１３点をマークし、ＳＰ５位から逆転で金メダルを獲得した。それまで世界最高得点を保持していたのが、２２年北京五輪金メダルの「スイハン」こと隋文静、韓聡組（中国）。りくりゅうの憧れのペアで、この日はともに第３グループで演技をした。木原は「北京（五輪）以来、お会いできたのはすごいうれしかった。一緒のグループで滑ることが僕たちの夢でもあった。リスペクトしているレジェンドの方と滑れてうれしかった」と感動していた。

三浦はサインを部屋に飾るほどの大ファン。「本当にプログラムも、表現も、エレメンツもすごい好き。少しでも近づきたいなっていうふうに思ってやっている」と憧れの存在だと話す。だが、その推しの選手をこの日は超越する演技を披露。今季電撃復帰したスイハンだが、合計点では２２・６点も上回った。憧れる選手への思いが飛躍の一因となり、この日のパフォーマンスにつながった。