『絶対NG』なダイエット方法とは！？【体脂肪の話】

食事を摂らないダイエットは絶対NG！

「三大栄養素」はしっかり摂る

ダイエット中に食事制限はつきものですが、とにかく食べないとか、食べる回数、量を減らせばいいというわけではありません。たしかに食べなければ体重も体脂肪も減りますが、そういう無謀なダイエットは栄養バランスを無視しがちで、健康を損なう可能性も高いのです。

人間がその体を維持するために欠かせない栄養素として「炭水化物(糖質)」「タンパク質」「脂質」の3つがあります。体脂肪を気にしている方は、糖質や脂質の摂取が必要と言われるとちょっと複雑な気分かもしれませんが、これら3つの成分がヒトの体を作り、動かすために欠かせない「三大栄養素」なのです。

「三大栄養素」はいずれも普段の食事で十分な量を摂ることができるので、特定の何かを意識して食べる必要はありません。しかし、食事を十分に摂らないような無謀なダイエットをして摂取量が不足すると、足りない分を他の方法で補おうとするから厄介です。

たとえば、体を動かすエネルギー源である糖質や脂質が不足してくると、自身の筋肉や内臓に含まれるタンパク質を分解してエネルギーを得ようとするのです。 こんな状態が体にいいわけがないですよね。

ダイエット中はカロリーにばかり目が行きますが、「三大栄養素」の役割を知り、必要な量をしっかり摂ることも忘れないでください。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』著：土田隆