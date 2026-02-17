極端に減らすのはNG！1日の糖質量約15％減の「糖質ちょいオフ」がおすすめな理由とは！？【内臓脂肪の話】

体に脂肪が蓄積される原因となるインスリンの分泌を抑える「糖質ちょいオフ」とは

インスリンが糖を脂肪に変えて蓄積

糖質はごはんやパン、うどん、そばといった主食系の食べ物や、じゃがいもやさつまいもなどのいも類、砂糖を使ったスイーツや甘みの強い果物などに多く含まれています。

人はそれらの食品を食べて糖質を摂取すると、小腸でブドウ糖に分解し吸収します。そうすると血液中の糖の量（血糖値）が上昇するため、その血糖値を下げようとすい臓から「インスリン」というホルモンが分泌されます。インスリンは血液中のブドウ糖を脂肪に変えて体に蓄える働きがあり、これが体に脂肪が蓄積される原因となります。

ブドウ糖はエネルギーを必要としている体内の器官に運ばれ消費されるものなのですが、運動をせずにほとんどエネルギーを消費しない生活をしていると血液中に余ります。つまり、糖質のとり過ぎ、あるいは運動不足でブドウ糖が血液中に余っていると、インスリンの働きでどんどん脂肪が蓄積されていくということ。逆に考えれば、糖質を過剰にとらなければ、脂肪が蓄積されることはないといえます。

とはいえ、糖質を極端に減らすのはＮＧです。糖質を減らすと脂肪は減っていくのですが、それが急激に進むと体が危機を感じて脂肪をためこもうと働きます。脂質異常症などの原因にもなりかねないので、１日の糖質の量を約15％減らす「糖質ちょいオフ」がおすすめです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話』著/栗原毅