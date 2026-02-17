あなたの上司は大丈夫？ヤバい上司を見破る為に知っておきたい4つのタイプとは？【ヤバい心理学】

あなたの上司は大丈夫？ヤバい上司を見破る為に知っておきたい4つのタイプとは

上司を研究して上手な対処法を学ぶ

「この資料、明日までにまとめておいて」。仕事が忙しいときに限ってやってくる、上司からの急なムチャぶり。ここではっきりと断れたらどんなに楽なのかと思いますが、上司の機嫌を損ねて自分の評価が下がったらと考えると、嫌でも笑顔で引き受けざるを得ません。

もちろん、それで評価が上がるなら頑張った甲斐もあるというものですが、上司からは感謝されるどころかやって当然という態度。

さらに、場合によってはミスの責任を押し付けられるなんてことも……。

そんな理不尽な上司とうまく付き合うコツは、「イエス」と「ノー」のバリエーションを増やして使い分けること。対応パターンを覚えておくことで、スムーズに事が運び、相手の機嫌を損ねないまま要求を回避することができます。

また、上司のリーダー像を研究することも、自分の評価を上げるための重要なポイントのひとつ。そのための参考となりそうなのが、ＰＭ理論によるリーダー像の分類です。これを参考に自分の上司はどのタイプかを見極めておけば、相手の思考を読み解くヒントにでき、どのような対処をすべきかの指針となるはずです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい心理学』