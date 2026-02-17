ドル円理論価格　1ドル＝154.12円（前日比+0.05円）

割高ゾーン：155.24より上
現値：153.47
割安ゾーン：153.01より下

過去5営業日の理論価格
2026/02/16　154.07
2026/02/13　154.37
2026/02/12　155.00
2026/02/11　155.29
2026/02/10　156.50

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。