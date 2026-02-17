歌手の工藤静香（55）が17日までに自身のインスタグラムを更新し、手作りの料理とデザートを披露した。

「鶏の胸肉を薄く開いて切り目を入れて、熱を通したレンコン、にんじん、ネギ！塩麹とチキンブイヨンで味付けをします」とレシピを書き出し、食卓に鶏むね肉をライスペーパーで巻いた手料理などが置かれた食卓のショットをアップ。

「1番外側は、フレンチトーストを作るような感じで、豆乳でといた卵にライスペーパーをくぐして、オーブンで焼きました！オリーブオイルを引いたフライパンで焼くのもおいしいです。ポン酢で食べたり、甘だれで食べたり」と作り方の続きと食べ方を紹介した。

続けて「そして、今回は、抹茶のチーズケーキ！今回は生クリームを使っていないので、ヘルシー 生クリームの代わりにグリークヨーグルトを塩麹に混ぜて水切りして使っているので、なかなか濃厚です」と抹茶チーズケーキのショットも投稿した。

工藤の投稿に、フォロワーからは「家族は幸せだな」「凄いおいしそう〜なんでも手作り素晴らしいです 尊敬します」「しーちゃんいつも凄いです」「しーちゃん、またまた手の込んだ愛情料理 ヘルシースィーツも嬉しいっ」「ヘルシーでおいしそうな料理ですね！デザートまで！」「いい加減レシピ本出して下さい」といった反響が寄せられている。