『豊臣兄弟！』次回予告にネットざわつく「ご懐妊？」「退場フラグ？」
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（総合ほか 毎週日曜 後8：00）の第7回が、2月22日に放送される。15日放送の第6回ラストに流れた次回予告では、白石聖演じる直がふらつく姿が映し出され、視聴者の間で心配と憶測の声が広がっている。
【写真】退場フラグ？心配の声が寄せられている重要キャラ（右）
本作は2026年放送の第65作大河ドラマ。戦国時代のど真ん中を舞台に、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長（小一郎）を主人公に据え、強い絆で天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を描く。歴史にifはないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とも評される天下一の補佐役・秀長の視点から、波乱万丈の戦国絵巻を描き出すエンターテインメントだ。
第7回の副題は「決死の築城作戦」。藤吉郎（池松壮亮）は寧々（浜辺美波）と晴れて夫婦になるが、祝言の日に直が中村へ帰ると言い出し、小一郎は戸惑う。一方、美濃攻めに乗り出した信長（小栗旬）に対し、藤吉郎は要衝・墨俣の攻略を買って出る。小一郎は秘策を思いつくが、実現には尾張と美濃の国境を仕切る川並衆の協力が不可欠。2人は川並衆の棟梁・蜂須賀正勝（高橋努）と、よしみのある織田家臣・前野長康（渋谷謙人）に仲介を頼む。
注目を集めているのは、その予告映像だ。直が突然ふらつき、倒れそうになる場面が映し出されると、SNSでは「直ちゃんどうしたの？」「直、大丈夫か」といった声が相次いだ。「もしかしてご懐妊？」と新たな命の可能性を指摘する意見がある一方、「嫌な予感がする」「退場フラグ？」と不穏な展開を案じる声も上がっている。
