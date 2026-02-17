ＭＳＯＬがカイ気配スタート、今１２月期増収増益で過去最高更新し大幅増配もサプライズに

マネジメントソリューションズ<7033.T>が寄り付き大口の買い注文に商いが成立せず、気配値でスタートする人気となった。同社は大手企業を顧客対象にプロジェクト管理業務などを中心とするコンサルティングサービスを手掛けるが、足もとの業績は好調な推移を続けている。



１６日取引終了後に発表した２５年１２月期決算は営業利益が２７億４２００万円で着地。前の期が１４カ月の変則決算のため比較はできないが、実質的には増収増益基調を確保。更に２６年１２月期については、大手顧客企業の全社的なプロジェクトマネジメントへの旺盛な需要を取り込み、売上高が前期比１３％増の２６０億円、営業利益は同９％増の３０億円を見込んでおり、売上高、利益ともに過去最高更新となる見通しだ。好業績を背景に株主還元も強化、配当性向５０％を中期目標として掲げ、今期の年間配当は前期実績に１８円上乗せした５０円に大幅増配する計画を発表。配当利回りは前日終値換算で４％台に乗っており、これらを好感する形で投資資金が集中した。



出所：MINKABU PRESS