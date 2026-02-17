ポート<7047.T>は堅調推移。同社は１６日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。あわせて通期の業績予想を修正し、売上高の見通しを従来の２８０億円から２９０億円（前期比３２．０％増）、最終利益の予想を２２億７０００万円から２６億７０００万円（同４１．４％増）に引き上げた。株価は直近で戻り歩調にあったことから寄り付き直後は利益確定売りが出たものの、これをこなす形でプラス圏に持ち直した。



エネルギー領域、人材領域ともに事業は順調に推移し、今期赤字想定としていた系統用蓄電所事業も黒字転換の見通しとなる。ＨＲｔｅａｍを連結子会社化したことによる影響も踏まえて、業績予想を見直した。４～１２月期の売上高は２０１億９１００万円（前年同期比３３．２％増）、最終利益は２１億６３００万円（同６３．８％増）だった。



出所：MINKABU PRESS