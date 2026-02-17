平山ホールディングス<7781.T>が４連騰で上場来高値を更新している。同社は１６日の取引終了後、２６年６月期第２四半期累計（７～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４．１％増の１８７億９９００万円、最終利益は同３７．２％増の６億７４００万円となった。２ケタの増益で着地したことに加え、株式分割も発表し材料視された。



インソーシング（構内作業請負）・派遣事業では防衛や医療機器、電子デバイス・半導体、ゴム製品を含めた自動車関連の受注量が増加したほか、物流関連では引き続き需要が旺盛となり、既存取引先からの追加発注に加え新規受注も好調に推移して収益を押し上げた。同社は６月３０日を基準日として７月１日付で１株を２株に分割する。



出所：MINKABU PRESS