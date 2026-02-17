イオンファンタジー<4343.T>が軟調に推移している。１６日の取引終了後、１月度の売上概況を発表した。海外子会社の既存店売上高が前年同月比５．２％減と１４カ月連続で前年実績を下回っており、嫌気した売りが優勢になっている。



国内事業の既存店売上高は前年同月比７．７％増と４カ月連続で前年実績を上回った。遊戯機械売り上げが同５．５％増、商品売り上げが同２０．８％増となった。メダル部門で１～１２日に新規・ライトユーザーへ向けてメダル貸出促進施策や来店促進施策に取り組んだほか、ヘビーユーザー向けには高価格帯向け企画（メダル福袋）を実施し、メダル利用の底上げを図ったことが奏功。また、プライズ（アミューズメント専用景品）部門では、限定景品（「ズートピア２」「アイプリ」など）と、平成レトロブームでトレンドとなっている「ぷっくりシール」をはじめとするシール関連商材が売り上げの伸長に寄与した。なお、シール関連商材は２月度も継続して投入する予定となっている。



出所：MINKABU PRESS