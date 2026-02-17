17日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比19.6％減の553億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.1％減の424億円となっている。



個別ではｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、グローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> 、ＮＥＸＴ 素材・化学 <1620> など6銘柄が新高値。ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ プレミアムインカム <452A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> が3.53％高と大幅な上昇。



一方、上場インデックスファンド日本経済貢献株 <1481> は4.08％安、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> は3.88％安と大幅に下落している。



日経平均株価が2円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金277億3100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均341億2100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が35億1400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が26億9400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が23億800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が17億8900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億1200万円の売買代金となっている。



株探ニュース

