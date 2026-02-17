―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月13日から16日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.2　ピーエイ <4766>
　25年12月期の連結経常利益は前の期比2.1倍の1億4200万円に拡大したが、26年12月期は前期比1.4％減の1億4000万円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<476A> 辻本郷ＩＴＣ 　東Ｓ 　 -13.22 　　2/16　　　1Q　　　　　－
<4766> ピーエイ 　　　東Ｓ 　 -10.69 　　2/16　本決算　　　 -1.41
<4651> サニックスＨ 　東Ｓ　　 -6.87 　　2/16　　　3Q　　　　赤転
<3753> フライト 　　　東Ｓ　　 -5.66 　　2/16　　　3Q　　　　赤拡
<9214> ＲＩ 　　　　　東Ｇ　　 -4.24 　　2/16　本決算　　　　5.31

<4754> トスネット 　　東Ｓ　　 -4.11 　　2/16　　　1Q　　　-39.45
<6694> ズーム 　　　　東Ｓ　　 -3.53 　　2/16　本決算　　　　黒転
<6291> エアーテック 　東Ｓ　　 -3.38 　　2/16　本決算　　　 -6.60
<6977> 抵抗器 　　　　東Ｓ　　 -3.37 　　2/16　本決算　　　　黒転
<5216> 倉元 　　　　　東Ｓ　　 -2.84 　　2/16　本決算　　　　　－

<2134> 北浜ＣＰ 　　　東Ｓ　　 -2.56 　　2/16　　　3Q　　　　赤拡
<7707> ＰＳＳ 　　　　東Ｇ　　 -2.52 　　2/16　　上期　　　　黒転
<6096> レアジョブ 　　東Ｓ　　 -2.15 　　2/16　　　3Q　　　-73.94
<6343> フリージア 　　東Ｓ　　 -1.89 　　2/16　　　3Q　　　 35.83
<4073> ジィ・シィ 　　東Ｇ　　 -1.79 　　2/16　　上期　　　　赤拡

<3904> カヤック 　　　東Ｇ　　 -1.13 　　2/16　本決算　　　 11.76
<7368> 表示灯 　　　　東Ｓ　　 -0.92 　　2/16　　　3Q　　　　5.43
<3370> フジタコーポ 　東Ｓ　　 -0.83 　　2/16　　　3Q　　　　2.47
<4031> 片倉コープ 　　東Ｓ　　 -0.40 　　2/16　　　3Q　　　　黒転
<9212> ＧＥＩ 　　　　東Ｇ　　 -0.25 　　2/16　　　1Q　　　　赤拡

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース