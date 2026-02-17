決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 北浜ＣＰ、倉元、辻本郷ＩＴＣ (2月16日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月13日から16日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.2 ピーエイ <4766>
25年12月期の連結経常利益は前の期比2.1倍の1億4200万円に拡大したが、26年12月期は前期比1.4％減の1億4000万円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<476A> 辻本郷ＩＴＣ 東Ｓ -13.22 2/16 1Q －
<4766> ピーエイ 東Ｓ -10.69 2/16 本決算 -1.41
<4651> サニックスＨ 東Ｓ -6.87 2/16 3Q 赤転
<3753> フライト 東Ｓ -5.66 2/16 3Q 赤拡
<9214> ＲＩ 東Ｇ -4.24 2/16 本決算 5.31
<4754> トスネット 東Ｓ -4.11 2/16 1Q -39.45
<6694> ズーム 東Ｓ -3.53 2/16 本決算 黒転
<6291> エアーテック 東Ｓ -3.38 2/16 本決算 -6.60
<6977> 抵抗器 東Ｓ -3.37 2/16 本決算 黒転
<5216> 倉元 東Ｓ -2.84 2/16 本決算 －
<2134> 北浜ＣＰ 東Ｓ -2.56 2/16 3Q 赤拡
<7707> ＰＳＳ 東Ｇ -2.52 2/16 上期 黒転
<6096> レアジョブ 東Ｓ -2.15 2/16 3Q -73.94
<6343> フリージア 東Ｓ -1.89 2/16 3Q 35.83
<4073> ジィ・シィ 東Ｇ -1.79 2/16 上期 赤拡
<3904> カヤック 東Ｇ -1.13 2/16 本決算 11.76
<7368> 表示灯 東Ｓ -0.92 2/16 3Q 5.43
<3370> フジタコーポ 東Ｓ -0.83 2/16 3Q 2.47
<4031> 片倉コープ 東Ｓ -0.40 2/16 3Q 黒転
<9212> ＧＥＩ 東Ｇ -0.25 2/16 1Q 赤拡
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース