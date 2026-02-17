決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … メタプラ、データセク、ヘリオス (2月16日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月13日から16日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6085> アーキテクツ 東Ｇ +41.60 2/16 3Q 赤拡
<5010> 日精蝋 東Ｓ +40.36 2/16 本決算 91.18
<6721> ウインテスト 東Ｓ +15.13 2/16 本決算 黒転
<2673> 夢みつけ隊 東Ｓ +15.05 2/16 3Q 64.38
<7047> ポート 東Ｇ +12.90 2/16 3Q 50.12
<8737> あかつき本社 東Ｓ +9.56 2/16 3Q 63.25
<1443> 技研ＨＤ 東Ｓ +9.29 2/16 3Q 31.58
<6635> 大日光 東Ｓ +8.15 2/16 本決算 41.82
<2173> 博展 東Ｇ +7.47 2/16 本決算 -13.68
<7781> 平山 東Ｓ +7.40 2/16 上期 39.82
<4376> くふうカンパ 東Ｇ +6.88 2/16 1Q 162.34
<2158> フロンテオ 東Ｇ +6.81 2/16 3Q -32.43
<4593> ヘリオス 東Ｇ +6.54 2/16 本決算 －
<7112> キューブ 東Ｇ +6.23 2/16 本決算 90.48
<3350> メタプラ 東Ｓ +5.85 2/16 本決算 －
<6039> 動物高度医療 東Ｇ +5.83 2/16 3Q 63.05
<6276> シリウスＶ 東Ｓ +5.19 2/16 本決算 黒転
<4482> ウィルズ 東Ｇ +4.86 2/16 本決算 15.30
<5582> グリッド 東Ｇ +2.33 2/16 上期 347.62
<4972> 綜研化学 東Ｓ +2.23 2/16 3Q -9.33
<8147> トミタ 東Ｓ +1.97 2/16 3Q -3.62
<3905> データセク 東Ｇ +1.78 2/16 3Q 赤拡
<3686> ＤＬＥ 東Ｓ +0.81 2/16 3Q 赤拡
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース