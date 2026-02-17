―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月13日から16日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5310> 東洋炭素 　　　東Ｐ　　 -6.06 　　2/16　本決算　　　-25.84
<4587> ペプドリ 　　　東Ｐ　　 -5.80 　　2/16　本決算　　　　黒転
<5108> ブリヂストン 　東Ｐ　　 -5.27 　　2/16　本決算　　　　　－
<4845> スカラ 　　　　東Ｐ　　 -0.53 　　2/16　　上期　　　-87.53
<2594> キーコーヒー 　東Ｐ　　 -0.25 　　2/16　　　3Q　　　 -5.39

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース