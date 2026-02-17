

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月13日から16日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<5310> 東洋炭素 東Ｐ -6.06 2/16 本決算 -25.84

<4587> ペプドリ 東Ｐ -5.80 2/16 本決算 黒転

<5108> ブリヂストン 東Ｐ -5.27 2/16 本決算 －

<4845> スカラ 東Ｐ -0.53 2/16 上期 -87.53

<2594> キーコーヒー 東Ｐ -0.25 2/16 3Q -5.39



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

