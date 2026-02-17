◆姫路競馬１日目（２月１７日）

《小牧 太》

３５勝。ワンダーブリング（９Ｒ）に手応え。「今回も変わりなくきているので」（◎）。オールザレイジ（１２Ｒ）も「調子は変わらない」（◎）。ディナーラッシュ（４Ｒ）は「ＪＲＡでの実績はないが、能検の動きはよかった」（◎）。

《下原 理》

２１勝。カットバック（３Ｒ）に自信。「休み明けだが、条件がいい」（◎）。フラッシュケリー（７Ｒ）も「勝ったことで弾みがついたはず」（◎）。スマートセプター（１１Ｒ）は「距離延長とテンに行く馬が多いのがどうか。外枠はプラス」（○）。アタックチャンス（１Ｒ）も「能検の動きはよかった」（○）。ロミヒ（１２Ｒ）は「テンから出して行きたい」（○）。マットーネロッソ（６Ｒ）も「調教では気難しい面を見せていたが、本番でどうか」（○）。キーワード（９Ｒ）は「できれば逃げたい」（○）。

《杉浦 健太》

１２勝。リトルガールブルー（４Ｒ）に好感触。「前走がいい勝ち方」（◎）。メイショウヤスマサ（１２Ｒ）も「メンバーと枠順を見ていると競馬はしやすそう」（◎）。チョゴリザ（５Ｒ）は「もまれずに運べれば」（○）。ダイジョバナイ（１１Ｒ）も「同型の出方次第」（○）。

《土方 颯太》

７勝。フィンガルスケーブ（５Ｒ）で勝利を意識。「二の脚を生かしてハナに立てたら」（◎）。アンフィニレイス（３Ｒ）も「状態はいい」（◎）。クツワノセキトリ（６Ｒ）は「前走のような粘り強さを見せてくれたら」（○）。ベラドンナリリー（７Ｒ）も「５６キロを背負った前走が強い勝ち方だった」（○）。

《笹田 知宏》

６勝。タガノエスコート（１１Ｒ）でメイン制覇に挑む。「どんな距離でも走ると思うし、追い切りでも動いた」（◎）。セレリタス（５Ｒ）も「スピードはある。初距離に対応できれば」（◎）。デュアルタスク（８Ｒ）は「前走が惜しいレース。ただ、負けた馬と再度戦うので…」（○）。モズアカトンボ（７Ｒ）も「距離短縮がいい方に向けば」（○）。

《新庄 海誠》

４勝。ヒノデテイオー（１０Ｒ）に気合。「間隔は空いたが仕上がっている」（◎）。サウンドアンフィニ（８Ｒ）も「外枠を生かし前、前で運べたら」（◎）。ワカギミ（１２Ｒ）は「集中力を持続できれば」（○）。

《松木 大地》

２勝。ドンアチェカ（１０Ｒ）に気合。「１５００メートルは大丈夫だが展開に左右される」（○）。フィーロ（２Ｒ）は「前走以上の脚を使うとなると…」（△）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触