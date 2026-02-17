エンゼルスのＭ・トラウト外野手（３４）が１６日（日本時間１７日）、２大会連続のＷＢＣ出場を断念したことに関して「残念だった。またみんなと一緒にやりたかった」と話したと米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」が伝えた。

２３年ＷＢＣでは米国代表の主将を務め、決勝進出。しかし、決勝の日本戦では９回２死から当時エンゼルスで同僚だった大谷翔平（現ドジャース）の前に空振り三振に倒れ、優勝を逃した。それでも、トラウトはロースターを構成する選手のリクルートにも大きく貢献し、そのことが２６年大会でアメリカが史上最高と言われるチームを編成する大きな理由の一つとなったともされている。

トラウトは今大会も出場を熱望していたが、プエルトリコ代表で主将を務めることが予定されていたＦ・リンドア内野手（３２、メッツ）ら多くの選手と同様、故障歴のために保険の審査が通らなかったという。

ただ、意識はシーズンに向けて切り替わっている。昨季は右翼に転向したが、カート・スズキ新監督の意向もあり、今季はセンターに戻る予定だ。足への負担を減らすため、オフには５ポンド（約２・３キロ）ほど体重を落としてキャンプに臨んでいる。近年は故障に泣いてきたスター選手は逆襲に燃えている。