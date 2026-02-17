ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。試合後には、木原の“初めての姿”を三浦が明かしている。

魂の「グラディエーター」でフリー歴代最高得点を叩き出し、暫定首位に立った“りくりゅう”。最終滑走まで見届け、日本初となる快挙の金メダルを確定させると、木原は男泣きし、三浦と抱き合った。

前日のSPでは、自慢のリフトで珍しくミスが出てまさかの出遅れ。演技後に木原は険しい表情でうなだれた。それから1日。見事に切り替えた2人に五輪の女神は優しく微笑んだ。

試合後、木原とペアを組んで2014年ソチ五輪に出場し、NHKの解説を務めた高橋成美さんからインタビューを受けた2人。開始前から高橋さんは感激で涙声だった。三浦は、ウォーミングアップ中から泣いていたという木原の姿を暴露し「そんな龍一くん見たことがなくて…。（私は）めっちゃ頑張って、お姉ちゃんになってました」と笑った。

高橋さんから「明日やりたいこと」を聞かれると、「イタリアのティラミス食べたい！」と笑顔の三浦の一方で、木原は「睡眠がいいっす」としみじみ。SPの失敗をひきずり「昨日からショックすぎて、寝れなくて…」と前日からの苦悩の時間を明かすと、三浦も「泣きながら寝てたの。昨日からずっと泣いてて。こんな龍一くん初めて見た」と続けた。

これには元ペアの高橋さんも感激。「りくちゃんありがとね。龍一がりくちゃんと会って、りくちゃんが龍一と会って、このりくりゅうが生まれたことは、本当に人生においての宝物だし、これからも大切にしていく」と2人以上に感極まっていた。



