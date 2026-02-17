「いろいろとうまくいかなかったレースだった」

韓国女子ショートトラックのベテラン、崔萊禎（チェ・ミンジョン、28、城南市庁）は、ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）で3種目連続メダル圏進出に失敗した後、悔しさを滲ませた。

崔萊禎は16日（日本時間）、イタリア・ミラノのアイススケートアリーナで行われた女子1000メートル準決勝で4位にとどまり、決勝進出を逃した。続いて行われた順位決定戦（ファイナルB）でも、崔萊禎は3位を記録した。

直前の2022年北京大会1500メートル金メダリストの崔萊禎は、今大会ではまだメダルの知らせを届けられずにいる。心血を注いで準備した最初の種目の混合リレー2000メートルでは、キム・ギルリと米国選手が衝突した影響で決勝進出に失敗。500メートルでも準決勝の壁を越えられなかった。

崔萊禎は1000メートルの試合を終えた後、ミックスゾーン（共同取材区域）で「悔しい。いずれにせよ、自分の力不足でこうなったことなので、早く受け入れて次のレース（1500メートル、3000メートルリレー）をしっかり準備したい」と硬い表情で語った。

決勝進出を逃した原因については、「戦術的な悔しさが残る。1000メートルでも今はスタートポジションが重要になっているが、ポジションが後ろだったので、序盤に焦ってレースを進めてしまったのが悔やまれる」とし、「追い越しの際にエッジ（スケートの刃）同士がぶつかる状況も出るなど、いろいろとうまくいかなかった」と説明した。

キム・ギルリが女子1000メートルで銅メダルを獲得した直後、後輩を抱きしめた崔萊禎は、「韓国の選手がメダルを獲得することができ、とても誇らしく、うれしい。ギルリがうれしさのあまり泣いていたので、落ち着かせてあげたくて抱きしめながら『お疲れさま、おめでとう』と言ってあげた」と微笑んだ。崔萊禎は「まだ2種目残っているだけに、準備してきたことを最大限お見せしたい」と奮起を誓った。