ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季（オリンピック）五輪の女子カーリング韓日戦で敗れた後、日本メディアは韓国チームの実力に劣らぬ優れた容姿に注目している。

日本メディアの「THE DIGEST」は15日、「日本を相手に自信に満ちたチームプレーで勝利した」と韓国代表チームを紹介し、「ライブ中継を視聴したファンの間ではその実力もさることながら、選手たちの美貌とスタイルも話題となった」と報じた。生中継を見た日本のファンの間で「美女軍団やないか」「綺麗だし強いしでまいった」「Kポップグループみたい」「皆んなお肌ツルツルピカピカ」といった反応が出ていると伝えた。

「日刊スポーツ」も「『韓国カーリング界のアイドル』と呼ばれる、サードのキム・ミンジ（26）のスーパーショットが、最大の勝因になった」と報じた。SNSでは、韓国初の五輪カーリング金メダルを目指す美女軍団に対し、「ビジュ強すぎた」「ソル・イェウンとカーリング男子英国代表のボビー・ラミーは交際中」といった反応が紹介されている。「デイリースポーツ」も同様に「SNS上でも（韓国チームが）美人軍団として話題となった」とし、「肌が綺麗すぎてめっちゃ見入ってしまう どうしたらあの美肌が手に入るんだ」などとするSNS上の反応もあわせて伝えた。

韓国（世界ランク3位）は15日（日本時間）、コルティナ・カーリング・オリンピックスタジアムで行われた1次リーグ（ラウンドロビン方式）第5戦で日本を7−5で破った。特にサードのキム・ミンジがダブルテイクアウトを決め、第8エンドに3点を一挙に奪う決定的な役割を果たした。「スポニチアネックス」は「五輪初出場のキム・ミンジは確かな実力と可憐なルックスを誇り『韓国カーリング界のアイドル』として、母国でも大人気となっている」と伝えた。韓国カーリング代表に関するニュースは、日本のポータルサイトの閲覧数上位を占めている。

キム・ウンジ（スキップ）、キム・ミンジ（サード）、キム・スジ（セカンド）、ソル・イェウン（リード）、ソル・イェジ（リザーブ）で構成される韓国代表は、メンバー5人の名前やニックネームの語尾がすべて「ジ（G）」で終わることから「5G」と呼ばれている。ソル・イェウンのニックネームは「テジ（ブタ）」「イェップジ（可愛いでしょ）」「チャルタックジ（よく磨くでしょ）」だ。ソル・イェウンとキム・スジはノリが良く、5人全員が劣勢でも笑顔を絶やさず、チームの合言葉には「Have Fun（楽しもう）！」を叫ぶ。

カーリングは10チームが総当たりで対戦する1次リーグを経て、上位4チームが準決勝に進出する。韓国は折り返し地点を3勝2敗で通過した。スウェーデン（5勝）、米国（4勝1敗）、スイス（3勝1敗）に続き、デンマークと並び共同4位だ。

1次リーグで6勝3敗、あるいは5勝4敗を収めれば4強進出が見えてくる。韓国は17日午前3時5分、中国と第6戦を行う。最後の第7〜9戦ではスイス（世界1位）、スウェーデン（4位）、カナダ（2位）と立て続けに強豪と対戦する。韓国は2018年平昌（ピョンチャン）大会で銀メダルを獲得し「ヨンミ〜！」ブームを巻き起こした「チーム・キム」以来、8年ぶりの五輪メダルに挑戦している。