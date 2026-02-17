ICE BEANSは、猫をモチーフにした雑貨やアートが集まるイベント「HAPPY CAT MARKET vol.11」を、2026年2月11日から2月17日まで、なんばマルイ1階にて開催中です。

本イベントは、なんばマルイで実施される「猫WEEK」内の企画として開催され、猫グッズの販売や保護猫支援企画を展開。猫好きはもちろん、通りがかりでも気軽に楽しめる1週間です。

ICE BEANS「HAPPY CAT MARKET vol.11」

イベント名HAPPY CAT MARKET vol.11開催期間2026年2月11日(水)〜2月17日(火)時間11:00〜20:00(最終日は19:00まで)会場なんばマルイ 1階（大阪府大阪市中央区難波3-8-9）入場料無料主催ICE BEANS

約40組の作家・ブランドが参加する猫雑貨イベントで、保護猫支援につながる企画も充実しています。

約40組の作家が集結！猫モチーフの多彩なアイテム

会場には、ステッカー、アパレル、雑貨、イラスト作品など、猫モチーフのさまざまなアイテムが並びます。ハンドメイド作品から個性的なデザインまで、幅広いラインナップが魅力です。

一部日程では、愛猫の似顔絵やセミオーダーの受付も実施。作家本人と直接会話しながら、オリジナルグッズを制作できるのも本イベントならではの楽しみ方です。

楽しみながら参加できる保護猫支援企画

HAPPY CAT MARKETでは、猫の魅力に触れながら自然と保護猫支援につながる仕組みを大切にしています。

会場では、保護猫チャリティ展、里親募集中の猫を紹介するパネル展示、保護猫活動を応援するチャリティ販売、フード寄付BOXの設置など、無理なく参加できる企画を展開。

買い物や展示を楽しむ中で、自然と猫たちの現状を知り、応援につながります。

猫好きにはたまらないグッズが集結し、保護猫支援にもつながる1週間。通りがかりでも気軽に楽しめるイベントです。

猫雑貨イベント×保護猫支援！なんばマルイ「HAPPY CAT MARKET vol.11」の紹介でした。

よくある質問

HAPPY CAT MARKET vol.11はいつ開催されますか？

2026年2月11日(水)から2月17日(火)まで、なんばマルイ1階で開催されます。時間は11:00〜20:00（最終日は19:00まで）です。

入場料はかかりますか？

入場無料です。どなたでも気軽に参加できます。

どんな商品が販売されますか？

約40組の作家・ブランドによる猫モチーフのステッカー、アパレル、雑貨、イラスト作品などが販売されます。一部日程では似顔絵やセミオーダーの受付も実施されます。

保護猫支援にはどのように参加できますか？

会場内の保護猫チャリティ展やパネル展示の観覧、チャリティ販売での購入、フード寄付BOXへの寄付など、気軽に参加できる企画が用意されています。

なんばマルイへのアクセス方法は？

大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線・千日前線「なんば駅」、近鉄・阪神「大阪難波駅」、南海「なんば駅」から徒歩すぐです。

