「放送事故レベルだろwww」Vtuber、加工外れる顔バレ？ ハプニングに反響！ 「情報量多すぎて草」
Vtuberの冥鳴ひまりさんは2月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。ハプニングが起こった配信動画の一部を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】「Vtuberがしてはいけない配信」
視聴者からのコメントを読み上げたのか「加工外れてるよ？ いやいやw 加工とか無いですから」と言っていた冥鳴さんも、「あれ？ えっ あっ やばっ あっ」「最悪だ」と動揺。しかし「ダーティー加工だ」「逆に加工されてました」と、その後は開き直っています。
ファンからは「これ放送事故レベルだろwwww」「ご自身じゃねーかw」「自分が初音ミクと思い込んでる一般人みたい」「自認レゼすぎるだろ」「左がもう事故ってるからなぁ」「情報量多すぎて草」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】「Vtuberがしてはいけない配信」
「ご自身じゃねーかw」冥鳴さんは「女性Vtuberさん、Vtuberがしてはいけない配信をしてしまう」とつづり、自身の配信の切り抜き動画を投稿しました。画面左側では顔の形をしたチョコレートを作る手元を写していますが、途中で画面右側の冥鳴さんの姿に異変が。なんと美少女からノーメイクの女性のようなビジュアルになってしまいました。
ファンからは「これ放送事故レベルだろwwww」「ご自身じゃねーかw」「自分が初音ミクと思い込んでる一般人みたい」「自認レゼすぎるだろ」「左がもう事故ってるからなぁ」「情報量多すぎて草」などの声が寄せられました。
「音楽室に飾ってある絵で見たことある」14日には「ハッピーバレンタイン 配信で作った顔面チョコレートです」とつづり、配信のスクリーンショット画像を投稿していた冥鳴さん。自身の異変だけでなく作ったチョコレートもなかなかのインパクトがあり、シュールさすら感じます。ファンからは「音楽室に飾ってある絵で見たことある」「ホラーゲームで壁に描かれてる絵」といった反響が寄せられました。今後の活動にも注目したいですね。
(文:堀井 ユウ)