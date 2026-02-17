（MCU）の『スパイダーマン』シリーズ単独映画第4弾『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日のUS公開まで半年を切りながら（日本公開は2026年夏）、いまだに予告編映像が登場していない。

お披露目のタイミングと期待されたアメリカの国民行事「スーパーボウル」（現地時間2月8日）でも登場せず。一体、予告編はいつ公開されるんですか？米に尋ねられた監督のデスティン・ダニエル・クレットンは「こんなに予告編が待ち望まれているなんて、面白いですよね」と笑顔。「もちろん、公開はされますよ。公開されたら、それはとても良いものですからね」と自信を込めた。

気になる公開時期については明言せず、「来ますよ、来ます」とするのみ。公開が迫っていることもあり、いつ解禁されてもおかしくはない状況だ。

「これは映画としても、素晴らしきスパイダーマン映画としても、最も驚異的で凄まじい映画になると思います」と、撮影素材の全てに目を通しているというソニー・ピクチャーズ会長のトム・ロスマンも。「デスティン（監督）はとんでもない仕事をやってのけてくれました。本当に素晴らしい！」

『ブランド・ニュー・デイ』は、奇跡の映画『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に続く単独シリーズ第4弾。前作では世界の人々がピーター・パーカーにまつわる記憶を忘却しており、“親愛なる隣人”はたった一人で孤独な自警団活動を続けている。この新作では、パニッシャーやスコーピオン、トゥームストーンといった危険人物が多数登場するニューヨークでの、ピーター・パーカーの「新たなる日（ブランド・ニュー・デイ）」がアクション満載で描かれる。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日に全米公開予定。日本公開は2026年夏。

