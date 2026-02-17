「白月の誓い」(衛星劇場)

モデル活動を経て、2016年の女優デビューから今年で10周年を迎えるバイ・ルー(白鹿)。シュー・カイと共演したラブ史劇「招揺」(2019年)でのブレイク以降も、アレン・レンとの壮大な輪廻転生ラブストーリー「美人骨〜前編：周生如故〜／後編：一生一世〜」(2021年)、ワン・ホーディーと共演した現代ロマンス「始まりは君の嘘」(2022年)...と、美麗なスター俳優たちとの恋模様が常に話題を集めてきた。

そんなバイ・ルーの次なる"お相手"は、「国子監は花ざかり〜ロマンスは最高学府で〜」(2021年)で爽やかな印象を残し、次世代ビジュアルスターとの呼び声高いアオ・ルイポン(敖瑞鵬)。初顔合わせとなった2人が"人を惑わす妖族の王"と"清廉な人族の少女"に扮して反響を呼んだファンタジックな仙侠ドラマ「白月(はくげつ)の誓い(原題：白月梵星)」が、3月4日(水)より衛星劇場にて日本初放送される。

バイ・ルー＆アオ・ルイポンのファンタジックなロマンス時代劇「白月の誓い」 (C)WATER BEAR MEDIA PTE.LTD.

本来、妖族と人族という異世界に属する2人。本作は、そんな2人が次第に運命的な絆で結ばれていく姿を幻想的に描いたファンタジーロマンスだ。

将軍である白荀の娘・白爍(バイ・ルー)は、幼い頃に姉の白曦(ダイ・ルーワー)と共に妖怪にさらわれたところを"妖神・净淵"によって救われ、その恩に報いるために、不老長生する修仙の道を志してきた。人族の寿命はたかだか100年、人族のままでは1万年の寿命を持つ神仙に恩返しをすることなど叶わないからだ。

「白月の誓い」 (C)WATER BEAR MEDIA PTE.LTD.

「白月の誓い」 (C)WATER BEAR MEDIA PTE.LTD.

そんなある日、白爍は妖族の王・梵樾(アオ・ルイポン)と出会う。仙族から盗み出した神物"無念石"を目覚めさせようとする梵樾を見て、白爍は彼を神仙と勘違い。一方の梵樾も、効力を失った無念石が白爍の体内に取り込まれたことを知り、彼女に興味を持つ。

そして、邪悪な瑱宇(ハン・ドン)に操られた妖族・茯苓の手によって、国中に恐ろしい毒が蔓延する中、白爍の体から無念石を取り戻したい梵樾と、恩人を探し出したい白爍は、協力し合うことに。無念石を覚醒させるカギとなる「愛・憎・善・殺・欲」の五つの念を集める旅に出る。

「白月の誓い」 (C)WATER BEAR MEDIA PTE.LTD.

白爍は、ビジュアルこそ可憐だが中身は鋼のような信念に貫かれたキャラクター。「受けた恩は返さなきゃ。神様と約束したんだもの」と、幼い頃に受けた"妖神・净淵"への恩返しを10年経った今も生きる意義と思い定め、そのためなら傍若無人な梵樾をも恐れない勇敢さを発揮する。

梵樾は、そんな白爍に興味津々。なぜ無念石が彼女にだけ反応するのか、彼女は本当に人族なのか――初めこそ人族と見下していた梵樾だが、たびたび人知を超えた力を見せ、妖族の王である自分に無謀にも取引を持ち掛けるなど、自分の意志で突き進む白爍が気になり、果敢に危険に飛び込んでいく彼女を見守り始める。

内面からにじみ出る凛とした美しさも兼ね備えた白爍と、妖しく艶やかな魅力を放つ梵樾の2ショットは、神々しいほどの美しさ。初対面で「騒がしいのは嫌いだ。特に人間はな」と冷たく吐き捨てる梵樾に、「高飛車ね。気が合いそう」と心の中で白爍が毒づくあたり、相性もばっちりだ。

「白月の誓い」 (C)WATER BEAR MEDIA PTE.LTD.

はじめはお互い自分の目的のために利用し合っていた2人が、共に困難を乗り越えるうちに、人族と妖族という"天が定めた運命"をも覆すほど、互いになくてはならない存在となっていく...。この壮大かつ激動のロマンスには、6万年前から続く因縁が複雑に絡んでいて、過去の悲劇を受け継いだ者たちの"顛末"がミステリアスな物語の軸になっている。

「白月の誓い」 (C)WATER BEAR MEDIA PTE.LTD.

前世の悲恋とも深く結びついた白爍と梵樾の甘く切ない恋模様をベースにしながらも、妖族の毒がきっかけで自死を選んだ父・白荀の悲劇や、実姉(白曦)でありながら敵対する茯苓への葛藤、加えて白爍と共に育った婚約者・重昭(チャン・ホワセン)の切ない心情が追い打ちをかけ、2人の恋をさらにドラマティックなものに...。天命を超える2人の過酷なロマンスの行方から目が離せない感動作だ。

文＝酒寄美智子

放送情報

白月(はくげつ)の誓い

放送日時：2026年3月4日(水)21:00〜

※毎週(水)21:00〜(2話連続放送)

チャンネル：衛星劇場(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ