男性に人気のある女性が「無意識に行っている日常的な行動」９パターン
人の容姿や性格といったキャラクターは千差万別ですが、なかでも「男性に人気がある女性」には、ある種の共通の行動パターンがあるように思えます。そんな彼女たちが日ごろから無意識に行っている「男性を惹きつける行動」には、どんなパターンがあるのでしょうか？ 今回は、スゴレン男性読者への調査結果をもとに、「男性に人気のある女性が『無意識に行っている日常的な行動』９パターン」をご紹介します。
【１】身近な男性をあだ名で呼ぶ。
「親密な間柄のような気になるので、こっちも親しげに接することができる」（２０代男性）という意見のように、男性をフランクなあだ名で呼ぶことで、親しい関係性を築きやすくなるようです。ただし、相手が不快に感じるあだ名をつけないような注意が必要でしょう。
【２】上目遣いで男性の話を聞く。
「上目遣いは女性の武器だと思う。頭で分かっていても、逆らえずにドキドキする」（２０代男性）など、女性の「上目遣い」に弱いという男性は多いようです。話を聞くときはもちろん、こちらからお願いをする立場のときなども、有効に活用したいところです。
【３】疲れると眠そうな表情をする。
「目をトロンとさせて眠い様子を隠せない感じが、なぜか可愛い」（１０代男性）という意見のように、身体のコンディションが素直に顔に出てしまう様子が、男性にはキュートに思えるようです。妹のいる兄タイプの男性に効果が高いかもしれません。
【４】長い髪の毛を結んだり、耳に掛けるしぐさをする。
「しぐさがセクシー。普段見えない耳や首筋にグッとくる」（２０代男性）という意見のように、長い髪の毛は女性らしさの象徴の一つです。さりげなく髪を扱うしぐさに、男性は女性の魅力を感じるようです。
【５】男性の冗談に対して、即座にツッコむ。
「話が面白い女性は賢く感じる。こちらのボケにリズムよくツッコんでくれると嬉しい」（２０代男性）など、会話のキャッチボールが巧みな女性に対して、男性は付き合いやすいと感じるようです。相槌を打つだけでなく、話を広げる話術を身に付けるとよさそうです。
【６】肩や腕を触るなどのスキンシップが多い。
「『ひょっとして自分に気があるのかも？』と微妙に意識してしまう」（２０代男性）など、何気ない会話中のスキンシップは、男性との心理的な距離感を縮める効果があるようです。ただし、誤解されないように、相手を選ぶ必要はあるでしょう。
【７】会話の際などに、距離が少し近い。
「やや顔を近づけ気味で喋る女性は、ちょっと天然っぽい感じで微笑ましい」（２０代男性）など、会話中に相手との距離感を縮める行動は、男性をリラックスさせるようです。親近感を持ってほしい相手にさりげなく行うと有効でしょう。
【８】身の回りの整理整頓ができている。
「片付けのできる女性は心が美しく感じる」（３０代男性）という意見のように、整理整頓ができる女性に家庭的な魅力を感じる男性は多いようです。職場の机など、自分の周囲を常に整えておくのは身だしなみの一種かもしれません。
【９】会話中に微笑みながら話を聞く。
「笑顔で話を聞いてくれる女性には、些細な話題でも安心して喋れるのがいい」（１０代男性）など、さりげない微笑みとともに会話ができると、男性はリラックスして話せるようです。聞き上手な女性のポイントともいえそうです。
男性は、女性のこのような行動に親しみや魅力を感じているようです。ほかにも「男性に人気のある女性が『無意識に行っている日常的な行動』」があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしています。（呉 琢磨）
「親密な間柄のような気になるので、こっちも親しげに接することができる」（２０代男性）という意見のように、男性をフランクなあだ名で呼ぶことで、親しい関係性を築きやすくなるようです。ただし、相手が不快に感じるあだ名をつけないような注意が必要でしょう。
【２】上目遣いで男性の話を聞く。
「上目遣いは女性の武器だと思う。頭で分かっていても、逆らえずにドキドキする」（２０代男性）など、女性の「上目遣い」に弱いという男性は多いようです。話を聞くときはもちろん、こちらからお願いをする立場のときなども、有効に活用したいところです。
【３】疲れると眠そうな表情をする。
「目をトロンとさせて眠い様子を隠せない感じが、なぜか可愛い」（１０代男性）という意見のように、身体のコンディションが素直に顔に出てしまう様子が、男性にはキュートに思えるようです。妹のいる兄タイプの男性に効果が高いかもしれません。
【４】長い髪の毛を結んだり、耳に掛けるしぐさをする。
「しぐさがセクシー。普段見えない耳や首筋にグッとくる」（２０代男性）という意見のように、長い髪の毛は女性らしさの象徴の一つです。さりげなく髪を扱うしぐさに、男性は女性の魅力を感じるようです。
【５】男性の冗談に対して、即座にツッコむ。
「話が面白い女性は賢く感じる。こちらのボケにリズムよくツッコんでくれると嬉しい」（２０代男性）など、会話のキャッチボールが巧みな女性に対して、男性は付き合いやすいと感じるようです。相槌を打つだけでなく、話を広げる話術を身に付けるとよさそうです。
【６】肩や腕を触るなどのスキンシップが多い。
「『ひょっとして自分に気があるのかも？』と微妙に意識してしまう」（２０代男性）など、何気ない会話中のスキンシップは、男性との心理的な距離感を縮める効果があるようです。ただし、誤解されないように、相手を選ぶ必要はあるでしょう。
【７】会話の際などに、距離が少し近い。
「やや顔を近づけ気味で喋る女性は、ちょっと天然っぽい感じで微笑ましい」（２０代男性）など、会話中に相手との距離感を縮める行動は、男性をリラックスさせるようです。親近感を持ってほしい相手にさりげなく行うと有効でしょう。
【８】身の回りの整理整頓ができている。
「片付けのできる女性は心が美しく感じる」（３０代男性）という意見のように、整理整頓ができる女性に家庭的な魅力を感じる男性は多いようです。職場の机など、自分の周囲を常に整えておくのは身だしなみの一種かもしれません。
【９】会話中に微笑みながら話を聞く。
「笑顔で話を聞いてくれる女性には、些細な話題でも安心して喋れるのがいい」（１０代男性）など、さりげない微笑みとともに会話ができると、男性はリラックスして話せるようです。聞き上手な女性のポイントともいえそうです。
男性は、女性のこのような行動に親しみや魅力を感じているようです。ほかにも「男性に人気のある女性が『無意識に行っている日常的な行動』」があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしています。（呉 琢磨）