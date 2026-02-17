「これって…告白寸前!?」と男性をドキドキさせるセリフ９パターン
ストレートに「好きです！」と告げるより、寸止めのアプローチで揺さぶりをかけたほうが、恋の駆け引きとして有効な場合もあるもの。男性をときめかせる「核心に触れそうで触れないセリフ」には、どんなものが考えられるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『これって…告白寸前!?』と男性をドキドキさせるセリフ」をご紹介します。
【１】久しぶりに会ったときに「やっぱり、一緒にいると安心するなぁ」
「こっちも同じ気持ちだよ、と素直に答えたくなる」（20代男性）というように、お互いにホッとできる雰囲気を共有できているのなら、思い切ってそれを口にしてみるとよさそうです。ただし、あまりに緊張感がなさすぎると「気の合う友達」にシフトしてしまう可能性もあるので、「男と女であること」は意識させたいところです。
【２】好きな異性のタイプを聞いた流れで「あなたみたいな人がいいな」
「はっきり『あなただ』と言わない奥ゆかしさに萌えますね」（20代男性）というように、告白寸前の言い回しで勝負をかけるのもいいでしょう。多くを語らずに上目づかいでじっと見つめれば、本気度は伝わるかもしれません。
【３】深夜の電話で「一日の最後に話したい人だもん」
「『それってどういう意味…？』と戸惑うけど、悪い気はしない」（20代男性）というように、恋人感を匂わせるセリフで、動揺を誘うのもよさそうです。話の流れ次第では「重っ」と思われるおそれもあるので、空気を読む必要はあるでしょう。
【４】グループで出かけた帰り道で「今度は２人で来たいね」
「誘ってくれと言わんばかりだと、『あれ？』とピンときます」（20代男性）というように、大勢で遊ぶ関係でありながら、あえて「２人きりで」と切り出すことで、デート願望に気づいてもらう方法です。行きたいスポットやしたいデートの話題につなげていったら話も早そうです。
【５】二人っきりのときにぽつりと「私、今彼氏いないんだよね…」
「『じゃあ、俺と付き合っちゃう？』って返すのを待ってるのかも…と思います」（10代男性）というように、思わせぶりなセリフに素直に反応する男性も少なくないようです。「○○君は彼女いないの？」とダメ押しするのもありでしょう。
【６】昔の恋バナを打ち明け合ったあとに「彼女にちょっと嫉妬しちゃうな」
「恋愛には鈍い自分でも、遠回しの告白だということは分かった」（10代男性）というように、ジェラシーをさりげなく織り交ぜたセリフで真意を伝える手もあります。ただし、本気の嫉妬を見せると引かれることもあるので、さじ加減は考えましょう。
【７】二人で過ごしながら「あなたといると、ホントに時間が早く過ぎるね…」
「ぽろっとこぼした本音に聞こえて、思わず萌えてしまった」（20代男性）というように、恋心ゆえの高揚感を伝えると、男性の心もグラリと揺れるようです。「俺もそう思ってた」という一言が引き出せたら、二人の関係もぐっと進展していくでしょう。
【８】二人で会った別れ際に「次はいつ会えるの？」
「寂しそうな表情で言われたからテンションが上がってしまった」（20代男性）というように、甘えられるのが好きな男性の心をわしづかみにするパターンです。好意を言葉で告げなくても、態度で示していくうちに、よほど鈍感な相手でない限り察してもらえそうです。
【９】飲み会の参加を迷いながら「○○君が行くなら、行ってもいいよ…」
「君にとっては俺がキーマンなの？とドキドキしました」（20代男性）というように、言い方ひとつで男性のプライドをくすぐることもできそうです。「あなたがスペシャル」というアピールを重ねて、じわじわと男心をつかんでいきましょう。
ガツガツした印象を避けるためにさりげなくほのめかすだけでは、まったく伝わらないこともあります。相手の心を読みながら、セリフが響くタイミングを探っていきましょう。（佐々木正孝）
