フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１７日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート ペアフリープログラムで世界王者の三浦璃来、木原龍一組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から巻き返し、金メダルに輝いたことを報じた。

このメダルで日本勢の今大会での通算メダル獲得は金４、銀５、銅９で合計１８個となり、冬季五輪で過去最多だった北京五輪の１８個（金３、銀７、銅８）に並んだ。

番組では、フリーの演技をＶＴＲで放送した。２人の演技とインタビューを見たＭＣで俳優の谷原章介、ゲスト解説者として出演した２０１０年バンクーバー五輪代表の織田信成氏ら出演者が涙を流した。

織田氏は、ショートでのミスを乗り越えた２人の絆に号泣。その後、演技の素晴らしさなどを解説した。１７日（日本時間１８日）は女子シングルに３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、千葉百音（木下グループ）が登場する。

織田氏は「まだ泣く…泣きたいと思います」と予告するとスタジオは笑いに包まれ「坂本選手も絶対に金（メダル）行けると思うので頑張ってほしいと思います」と期待していた。