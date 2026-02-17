◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１６日＝大谷翔太】世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝を果たした。フィギュア日本勢の金メダルは、２００６年トリノ五輪の荒川静香、２０１４年ソチ、１８年平昌五輪で２連覇の羽生結弦以来。ペアでの優勝は、日本史上初の快挙となった。

失意のＳＰ翌日に「りくりゅう」がよみがえった。得点は自己ベスト（１５５・５５点）を更新し、さらに１５７・４６点の世界最高得点を塗り替える１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点をたたきだした。現行の採点制度となったトリノ以降史上最大の逆転劇で五輪チャンピオンとなった。ＳＰ１位のドイツペアとは、６・９０点差でフリーへ。２０１８年平昌五輪で、ドイツペアがひっくり返した５・８０点差を上回って金メダルを奪還した。

取材エリアでの主な問答は以下の通り。

―おめでとうございます

【木原】「感謝の言葉しかないです。昨日、逆転可能な範囲ですけど、という言葉もいただけたので少し気持ちを前向きにすることもできましたし、皆さんに感謝しています」

―ブルーノコーチから昼寝をしたら良くなったと聞いた

【木原】「今日は涙が止まらない。昨日の夜も悔しくて寝られなくて、全然睡眠の質も良くない状態で、夕方の練習の時もウォーミングアップからなぜか涙が止まらない状態で。よく分からない気持ちで、経験したことのない感情だったが、終わった後に璃来ちゃんも僕の気持ちを立て直してくれましたし、色々な方からのメッセージであったり、ブルーノコーチもそうなんですけど、もう１回奮い立たせて。その後しっかり寝たので気持ちも切り替わって、もう１回戦うんだ、と。このオリンピックで諦めていいわけがない、と。絶対自分たちで攻めきるんだという思いをもう１回持って。逆に、璃来ちゃんは朝からしっかりしてくれていたんですけど、試合前に逆にしっかりメンタルを立て直せたので璃来ちゃんに大丈夫と伝えました」

―三浦選手からは何と言われたか

【木原】「まだ終わっていない、と。積み重ねてきたことがあるから絶対にできるということを言われました」

【三浦】「以前の私だとここまで強くなれなかったので、積み重ね、毎試合ずっとサポートしてきてくれたからこそ今大会私が強くなれたのかなと思います」

―今回は木原選手からは何と伝えたのか

【木原】「璃来が逆に『龍一君のために滑るね』と言ってくれたので、僕も逆に『璃来のために、お互いがお互いのために滑ろう』と。自分たちなら絶対できるという話をして来ました」

―演技後は抱き合って何と声をかけあったか

【三浦】「とりあえずもう龍一君がずっと泣いていたので」

【木原】「今日ずっと泣いていたんですよ」

【三浦】「ウォーミングアップ中もずっと泣いていて。『今はどういう気持ちで泣いているの？』って聞いたら、『今、なんで泣いているか分からない』って言うから『赤ちゃんだね』って言った」

【木原】「公式練習でしょ。皆さん心配してくださって」

―昼寝後に何で切り替えられたのか

【木原】「眠かったんですかね」

【三浦】「赤ちゃんやん」

【木原】「睡眠って大事です。昨日の睡眠の質が非常に良くなかった。８時間は確保したんですけど、寝ているんだけど寝ていない状態で８時間。明らかにリンクに入っても体が動いていない、頭が覚めていない。寝ていないと気持ちの余裕もなくなってきますし、普段あまり試合の前は寝ないんですけど、今日は眠すぎたので、３０分だけ寝るから起こしてねって言って。１時間弱寝れたのでそれが逆に良かった」

―リフトで怖さはあったか

【木原】「怖さしかなかったですね。ラストの時に明らかに力が入っていたので。昨日はちょっとテクニックラインよりホールドしているポイントがスカートとパンツが、決して衣装が悪いとかはないんですけど、土台から滑り落ちたので」

【三浦】「ちょっと運が悪かったよね」

【木原】「だから支えるポイントがずれちゃったんですよ。それで落ちちゃった。テクニックの問題じゃなかったので、その切り替えが非常に難しかった。今日のラストはノーマルラストだったんですけど怖さしかなかったですし、とにかく力が入っていたので、普段は演技中あまり声をかけないんですけど、スロールッツの前だったのでリラックスという言葉を」

【三浦】「だから言っていたの？璃来は滑り落ちたくないからずっとぎゅーと握っていると思っていた。あれはわざとよ。絶対落ちないと思って」

―昨日からの心の揺れ動きはどうだったか

【三浦】「龍一君の落ち込みようが本当にすごかったので、逆にサポートする側に回っていて。自分はそこまで落ち込んでいなかった。まだフリープログラムがある、と。団体戦で１５０を出させていただいたので、ノーミスすれば可能生があるとずっと思っていたので、私は折れることはなかった」

―大きく点数を上積み

【三浦】「団体戦もすごくいい滑りをさせていただいたが、それを上回る、３点以上上回るパフォーマンスをすることが出来て、本当に可能性って無限大だなって」

【木原】「団体の時にスリーコンボがＱついていたので、まだそこは伸ばせると自信を持っていた。そこを決めきると２人とも思っていたので、そこで点数を稼ぐことが出来て良かった」