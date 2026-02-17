カブスの鈴木誠也外野手(31)が16日(日本時間17日)、アリゾナ州メサでキャンプイン。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて、ドジャース・大谷翔平投手（31）に“大谷会”の開催を要望した。

前回2023年大会は直前に左脇腹を痛め、出場を辞退。それだけに「前回ケガをして、すごく迷惑かけた。体調面はすごく気をつけながらやっている。しっかりチームに貢献できるように、いいパフォーマンス出せるようにやっていきた」と今大会にかける意気込みは人一倍。「出ないで後悔するよりは、そこでやれるっていうのは貴重なことだと思った。早い段階で出るつもりで準備していた。ただ、気持ち的に『出る』って言っちゃうとスイッチが入りやすいんで、それが嫌だったので（発表を）少し遅らせた」とも笑った。

前回大会ではベテランのダルビッシュ有が中心となって選手らと食事会を開催するなどし、チームの士気を高めてきた。メジャー組と日本国内組のパイプ役として「誠也会」の開催をメディアから尋ねられた鈴木は「ないです。それは（大谷）翔平がやるべきです」ときっぱり。

続けて「翔平がしっかりお金を出して。1000億ですからね」とドジャースと10年総額7億ドル（決定時約1015億円）で契約した大谷をイジり「なんならあいつがチャーター機出してもいいんですよ。彼にやってもらいます。僕は付いていきます」と“大谷会”の開催を茶目っ気たっぷりに要望した。

鈴木と大谷は1994年生まれの同学年で仲が良く、互いが互いをイジる姿が試合前などによく目撃されている。