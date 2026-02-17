◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第11日 フィギュアスケート ペア・フリー（2026年2月16日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が出場。フリーの158.13点は世界歴代最高点となり、大逆転で金メダルを獲得し、同種目では日本勢初の快挙を成し遂げた。

フリーでは、冒頭のトリプルツイストリフトから始まり、リフト技を4本入れた構成。この日はミスなくこなし、本領を発揮した。フリーの158.13点は自己ベストで世界歴代最高点。キスアンドクライで三浦は絶叫し、木原も両手を上げて歓喜した。合計点の231.24点も自己ベストで、世界歴代5位の好記録だった。

そんな逆転金メダルの「りくりゅう」の祝勝会が珍しかった。囲み取材中におもむろにコーラで乾杯。糖質ゼロか、普通のものを選ぶ際に木原が「すみません、低糖気味で」と普通のコーラを選び、三浦は「こんなの初めて、乾杯！」と笑った。

木原は「ずっとジュース飲んでなかったんで」と節制していたことを振り返り、「金メダルの味は？」と問われると、三浦は「おいしい。コーラとかいつぶり？」とニッコリ。

SPの失敗から、一晩泣き明かしたという木原は「お腹減っちゃって。体力空っぽで。ふらふらしていた。すみません」とおいしそうに飲んでいた。