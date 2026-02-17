【きょうから】「ファミマカフェ」6品目を値上げ 「ブレンドS」「アイスコーヒーS」145円→150円に
ファミリーマートは、原材料価格の高騰を受け、きょう17日から一部商品の価格を改定（値上げ）する。
【写真】カリッとした衣が特徴の『濃厚チーズinクリスピーチキン』
今回価格改定の対象となるのは「ファミマカフェ」商品で、売価（税込）ベースで平均104％の改定となる。具体的には、ブレンドSおよびアイスコーヒーSが145円から150円に、アイスコーヒーMおよびアイスカフェラテMが240円から250円に、アイスコーヒーLおよびアイスカフェラテLが330円から345円へと引き上げられる。なお、沖縄県では一部仕様が異なる。
■改定は以下の通り。
・ブレンドS／アイスコーヒーS：145円 → 150円
・アイスコーヒーM／アイスカフェラテM：240円 → 250円
・アイスコーヒーL／アイスカフェラテL：330円 → 345円
※沖縄県では一部仕様が異なる。
なお、価格改定後も“おトク”に利用してもらう施策として、継続してファミマのアプリファミペイ限定で販売している「コーヒー回数券」に加え、今回の価格改定にあわせて「コーヒー・カフェラテ購入でコーヒー・カフェラテLサイズ30円引レシートクーポンキャンペーン」を実施する。
