¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎµÆ´ÖÀéÇµ»á¤¬£±£·Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê£²£°£²£¶Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Ç»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤¬¤ß¤»¤¿±éµ»¤Ë¡ÖÎÞ¤¬¼«Á³¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à£µ°Ì¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÀ¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹ç·×£²£³£±¡¦£²£´ÅÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡µÆ´Ö»á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»î¹ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡¢·Ý½Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¹â¤¯¤ÆÁá¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«»ä¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤Æ¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÎÞ¤¬¼«Á³¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿±éµ»¡×¤È¤¿¤¿¤¨¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£²ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¡¢¤³¤³¤¬£±ÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£